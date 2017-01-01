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Elbistan'da yem bezelyesi ekimi başarılı oldu

- Balıkçıl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Toprak, hem çiftçilerin hem de besicilerin bu noktadaki taleplerini karşılayacak bir ürünün deneme ekimlerinden başarılı sonuçlar elde etti



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Murat Sürücü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftçilerin ikinci ekim yapmalarının önünü açacak bitkilerin başında gelen 'yem bezelyesi' üretimi denemeleri başarılı sonuç verdi.

Balıkçıl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Toprak'ın tarlasına ektiği yem bezelyesi, ikinci ekim şansı yakalayacak çiftçiler kadar hayvancılıkla uğraşanların da vazgeçemeyeceği bir ürün olacak.

Türkiye'nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası'nda, mevsimsel şartlardan dolayı sadece tek ürün yetiştirme imkanı bulunuyor. Çiftçiler, kıraç arazilerde arpa ve buğday ekimi yaparken sulu arazilerde ise şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler tercih ediliyor. Tüm bu ürünler, tek ekim olarak gerçekleştiriliyor. Daha güneyde kalan bölgelerde ise çiftçiler, mevsim avantajını da kullanarak iki ekim yapabiliyor. Bu da çiftçinin daha çok ekonomik gelir elde etmesini sağlıyor. Tarlalarında ekonomik getirisi en fazla olan ürünü tercih eden çiftçiler, alternatif ürün çeşitlerine de yönelmekten çekiniyorlar. Tarımla birlikte özellikle büyükbaş hayvancılık tesislerindeki artışa bağlı olarak sektörün ihtiyacı olan silajlık mısır ekimi ve saman üretimi de son yıllarda en üst seviyelere ulaştı.

İlçeye bağlı Balıkçıl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Toprak, hem çiftçilerin hem de besicilerin bu noktadaki taleplerini karşılayacak bir ürünün deneme ekimlerinden başarılı sonuçlar elde etti. Yaklaşık 30 dekarlık alanda yem bezelyesi ekimi yapan Toprak, önümüzdeki günlerde hasat olgunluğuna erişecek yem bezelyesini biçtikten sonra aynı tarlaya silajlık mısır yetiştirecek. Böylece bir sezonda aynı araziden 2 ürün birden elde etmiş olacak.

Yem bezelyesinin Elbistan'da daha önceden ekimi yapılmayan bir ürün olduğunu belirten Yasin Toprak, ikinci ürün almak için bu bitkiyi denemeye karar verdiğini söyledi. Yem bezelyesi tohumunun, sonbahar aylarında kılçıksız buğday ya da tiritkale ile birlikte ekildiğini kaydeden Toprak, su ve gübre yönünden de oldukça avantajlı bir bitki olduğunu hatırlattı.

Toprak, şunları söyledi:

"Elbistan'da mevsim şartları nedeniyle tek ekim yapabiliyorduk. Son yıllarda farklı ürünler deneyerek bu sorunu aşma girişiminde bulunduk. Geçtiğimiz yıl yaptığımız araştırma neticesinde yem bezelyesi bitkisi ekimi noktasında tavsiyeler aldık. Bu bitkinin ekiminin yapıldığı illerdeki yetiştiricilerle görüştük. Araştırmalarımız sonucunda Marmara Bölgesi'nde tercih edilen verim açısından ve ikinci ürün ekmeye daha elverişliği olduğu için töre cinsini tercih ettik. Soğuğa dayanıklı ve oldukça boylu olan bu bitkinin tohumları toprağa saçılırken genelde kılçıksız buğday veya tiritkale ile yulaf kullanılıyor. Biz, kılçıksız buğday kullandık. Sulama yapmadık ve gübre de kullanmadık. Ekim ayında ekilen tohumlar şuanda tarlayı kapladı. Bitkinin boyu da yaklaşık 1 metreye ulaştı. Normal şartlarda boyu 2 metreye kadar çıkabiliyor. Önümüzdeki günlerde de hasat işlemini gerçekleştireceğiz. İyi bir verim elde edeceğimize inanıyoruz."

Yem bezelyesinin 'otu hayvana protein, kökü de tarlaya gübre' olarak kabul edildiğinin altını çizen Toprak, "Yem bezelyesi, kaba ot ihtiyacı için ekilen soğuğa dayanıklı, kışlık, yem bitkisidir. En önemi özelliği, erken hasat edildiği için çiftçiye ikinci ürün ekme şansı tanımasıdır. Elbistan'da ikinci ürün almak için yem bezelyesinden daha avantajlı bir bitki olmadığını görüyoruz. Haziran ayı başıyla birlikte hasadımızı gerçekleştirip yerine de silajlık mısır ekeceğiz. Elbistan'da hayvancılık sektörünün de en büyük ihtiyaçlarından birini karşılayacak alternatif ürünlerden biri olacağını düşünüyoruz. Yem bezelyesi, buğdaya oranla da kuru ot elde etmede üstünlüğe sahip. Dönüme 30-40 balya kuru ot verimi alınabiliyor. Yüzde 25-30 oranında içerdiği protein nedeniyle hayvancılıkta karma yem olarak büyük öneme sahip. Hem süt hem de et verimini arttırdığı biliniyor. Yem bezelyesinin en büyük özelliğinden birisi de tarlaya bıraktığı azot miktarının yüksek olmasıdır. Yem bezelyesi, toprağı gübreleyen bir bitkidir" dedi.

Toprak, son olarak yem bezelyesinin destekleme kapsamında olduğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız hasadın ardından ne kadar verim elde ettiğimizi göreceğiz. Sonuçlara göre önümüzdeki yıl da ekim alanını genişletmeyi düşünüyoruz. Hem masrafsız bir bitki hem de devlet desteklemesi var. İnşallah, Elbistan'da ekim alanı artarsa çiftçimiz de bu sayede ikinci ürün elde etme şansı yakalamış olacak" dedi.

(CGR-Y)



19.05.2017 15:04:14 TSI

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