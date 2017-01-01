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Başkan Er: "19 Mayıs, cumhuriyet tarihimizin miladıdır"



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MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Türkiye'nin barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü temelinde sürdürdüğü yükselişinde en önemli görevin gençlere düştüğünü belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Baro Başkanı Er, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, "Dünyada hiçbir devletin tarihinde, ülkesi, milleti ve canı pahasına sömürge ve köle olmayı reddedip ölmeyi tercih eden, bu uğurda topyekun mücadele içinde olan başka bir ülke insanı yoktur" diyen Er, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının millet olarak umutları canlandıran, kaderi değiştiren, yolu aydınlatan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu yönüyle 19 Mayıs'ın, cumhuriyet tarihinin miladı olduğunu ifade eden Er, "Atatürk, yok olmaya doğru giden ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar karşısında, istiklal mücadelesini fiilen başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve bağımsız yaşama kararlılığından güç almıştır. İşte bu milli ruh, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını ve millet egemenliğine dayanan, bağımsız bir devletin kurulmasını mümkün kılmıştır. Milletimizin birlik ve beraberlik duygusu, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortaya çıkarmıştır. Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve topyekun ülke savunmasında yer almış tüm insanlarımızın üstün gayreti sayesindedir ki, bugün Türkiye, demokratik rejimiyle, ekonomik, siyasi ve askeri gücüyle, insan kaynaklarıyla, köklü devlet geleneğiyle dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir ülke konumundadır. Bugün bunun bilinciyle, büyük bir özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz. Şunun bir kez daha altını çizmek isterim ki; Yarınlarımız çok daha parlak olacaktır. Türkiye, sahip olduğu kazanımlarını daha ileriye taşıyacak, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü temelinde yükselmeye devam edecektir" dedi.

Bu süreçte en önemli görevin gençlere düştüğünün altını çizen Er, "Gençler ülkemizin ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Genç nesillerin milletimizin ideallerini gerçekleştirmek, Türkiye'yi daha da büyütmek için inançla çalışacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizi daima eşitliğin ve adaletin savunucusu, değişimin anahtarı, gelişmenin itici gücü olarak görüyoruz. Bizlere bu cennet vatanı bırakan büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



19.05.2017 15:04:30 TSI

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