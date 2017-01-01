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Kuşadası ve Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Körfezi ve Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen toplam 56 kaçak göçmen ve Türk vatandaşı iki insan kaçakçısı, sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi Güzelçamlı açıklarında lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmen grubunu tespit eden Sahil güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si Afgan, 35'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen ile bu insan kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 Türk vatandaşı yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Didim açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu yolunda ihbar alan sahil güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Kıyıya yanaşıp kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen polisle yapılan ortak operasyonla ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 56 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göçmen idaresine teslim edildi. Kuşadası'nda yakalanan 2 insan kaçakçısı ise sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.

(ZH-MB-Y)



19.05.2017 15:05:57 TSI

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