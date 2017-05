YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kar-Mek'te coşkulu yılsonu sergisi yapıldı

Kar-Mek'te coşkulu yılsonu sergisi yapıldı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK kurslarında yılsonu sergisi ve belge töreni önceki gün gerçekleştirildi.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Kartepe Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarının (KAR-MEK) yılsonu genel sergisi ve sertifika töreni Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde Ataevler Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Kartepe Meslek Edindirme Kursları, bu yıl içerisinde açılan 30 kurs merkezinde 35 farklı branşta 2821 kursiyerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı sunarken, genellikle hobi amaçlı başlanan kurslarda, Kartepeli hanımlara el becerilerini geliştirmenin yanı sıra el emeklerini sergileme ve maddi kazanç elde etme imkânı da sunuldu. KAR-MEK kursiyerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan yılsonu sergisinin açılışına ilçe protokolü de yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürü Halil İbrahim Alkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Aslan, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, AK Parti Kartepe İlçe yöneticileri, muhtarlar, okul müdürleri, kursiyerler hazır bulundu.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, açılış konuşmaları öncesi Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Ekibi hazırladıkları gösteriyi sergi konuklarının beğenisine sundu. Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin izleyenleri mest eden gösterisinin ardından Kar-Mek kursiyerleri adına teşekkür konuşması yapmak için öğrenci Nuriye Yıldız kürsüye çıktı. Konuşmasında çok güzel ve çok verimli bir yıl geçirdiklerinin altını çizen Yıldız, kendilerine sunulan tüm bu güzel imkânlar için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini sundu. Nuriye Yıldız'ın teşekkür konuşması ardından kürsüye davet edilen İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürü Halil İbrahim Alkan ise konuşmasında hayat boyu öğrenmede halk eğitim kurslarının çok önemli olduğunu ve 7 den 77 ye her yaştan insanın yeteneklerini keşfettikleri kurslar olduğunu belirterek bu kurslara her türlü maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür etti.

"İçindeki yeteneği keşfet" sloganı ile Kar-Mek kurslarının artık bir marka değer haline gelmesini sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de selamlama konuşmasında, "Göreve geldiğimiz ilk gün Kartepede kadın olmak, çocuk olmak artık daha farklı daha ayrıcalıklı olacak demiştik, hamdolsun bu farklılığı sadece Kartepe'ye değil tüm Türkiye'ye ispat etmiş durumdayız. Kartepe'de on bine yakın kadın, kadın spor merkezleriyle, kültür gezileriyle, el emeği ve girişimcilik kurslarıyla Kartepe Belediyesi'nden hizmet alıyor. Bu gün burada Kartepe'deki kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin karşılık bulduğunu görmemiz ve siz çok kıymetli hanımlarımızın bu hizmetlerimize her fırsatta ilgi göstermeniz vasıtasıyla büyük bir mutluluk yaşıyoruz." dedi.

Sergiyi gezen ve eserleri tek tek inceleyen Başkan Üzülmez kursiyerlere, "El Emeği Göz Nuru" adını verdikleri özel satış stantlarında bu çalışmaların karşılığını maddi olarak alma imkânı bulacaklarını da hatırlattı, Başkan Üzülmez; "Yaptığınız bu eserleri çeyiz olarak ya da anı olarak saklamanın yanı sıra ticari bir argüman olarak kullanmak isteyen hanımlarımız için bedelsiz olarak tahsis edeceğimiz satış noktalarından da yararlanabilirsiniz." sözleri ile Kartepeli hanımlara müjdeyi verdi.

İlçe protokolünün elinden kurs bitirme belgelerini alan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği yılsonu sergisinin açılış kurdelesini de Başkan Üzülmez, ilçe protokol üyeleri ile birlikte kesti. Sergi açılışı sonrası, Halk Eğitim Müdürlüğü adına Kar-Mek usta öğreticilerinden Nilgün Akkanoğlu ve Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü temalı ve bir çok el emeği branşının karma olarak kullanıldığı özel bir çalışmayı Başkan Üzülmez'e takdim ettiler. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Başkan Üzülmez kursiyerlerin eserlerini inceleyerek, eser sahiplerini bir kez daha tebrik etti.

(RFK-Y)



19.05.2017 15:06:39 TSI

NNNN