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Körfez Belediyesi rol model oluyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:07
Körfez Belediyesi rol model oluyor
Körfez Belediyesi rol model oluyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Türkiye'nin ilk atık getirme merkezi olan Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor.
Türkiye'nin ilk atık getirme merkezi olan Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, İzmir'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün düzenlediği çalıştayda anlatıldı. Atık Getirme Merkezleri Ve Hacimli İri Atıklar İzmir Belediyeleri Çalıştayı'na, Körfez Belediyesi'ni temsilen Temizlik İşleri Müdürü Yüksek Çevre Mühendisi Ali Osman Yıldırım katıldı.
Türkiye'nin ilk Atık Getirme Merkezi'ni hayata geçiren Körfez Belediyesi adına çalıştayda sunum gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım, saha çalışmaları ve tesisin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Davet üzerinde çalıştaya katılan ve deneyimleri diğer belediyelerle paylaşan Ali Osman Yıldırım'a tesis hakkında da sorular yöneltildi.
(RFK-Y)

19.05.2017 15:07:33 TSI
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