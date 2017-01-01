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Kaynarca'da engelliler için empati yaptılar

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:08
Kaynarca'da engelliler için empati yaptılar
Kaynarca'da engelliler için empati yaptılar

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya genelinde bulunan okullardaki öğrenciler ile aynı anda yapılan 'Empati Etkinliği' Kaynarca'da ki tüm okullar tarafından da gerçekleştirildi.
Kaynarca'da bulunan okullarda, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Empati Etkinliğinde', çocuklara engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklar, empati yoluyla öğretilmeye çalışıldı. Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, "Düzenlenen empati etkinliği engellilerin sorunlarını çocuklarımızın daha iyi anlaması ve gelecekte engellilerin sorunları karşısında daha bilinçli bir toplumun oluşması için büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde çocuklar bir nebzede olsa karşılaşılan zorlukları yaşayıp hissetmiş oldular.
(BCT-Y)

19.05.2017 15:08:05 TSI
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