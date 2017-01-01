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Eğitimci-yazar Ahmet Kıral: "Yazar okurun özüdür"

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:08
Eğitimci-yazar Ahmet Kıral: "Yazar okurun özüdür"
Eğitimci-yazar Ahmet Kıral: "Yazar okurun özüdür"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuar'ında şairler-yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı Karamürsel Alp Konferans Salonunda Eğitimci-yazar Ahmet Kıral okur-yazar arasındaki ilişkiyi, Nevin Alan ise çocuklarla sevgi iletişimini anlattı. Ardından Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği üyeleri şiirlerin okunduğu bir program düzenlediler.
Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği'nin davetlisi olarak fuara katılan Ahmet Kıral, "Bizim insanımız duygularını çok güzel ifade ediyor. Çoban kavalıyla, anne ninnilerle. Halkımız, yazar olmadan da duygularını yazılı-sözlü ifade ederler. Siparişle şiir, öykü olmaz. İnsanın içinden gelecek." dedi. Yazarların aynı zamanda çok iyi gözlemci olduğunu ifade eden Kıral, "Görmeyen kimse yazamaz. Yazar hayal ile gerçek arasındaki durakta bekleyen okuyucusunu gerçeklere yönlendirendir. Yazar yazdıklarıyla ağlatmak istiyorsa önce kendisi ağlamalı, güldürmek istiyorsa da önce kendisi gülebilmelidir.Yazar toplumun dertlerini güzelliklerini ortak bir amaç için kaleme alıp yazan kişidir.Yazar okurun özüdür" şeklinde konuştu.
Söyleşide okuma alışkanlığının önemine değinen Ahmet Kıral "Bir eğitimci olarak gençlerin okumalarını, sorgulamalarını çok önemsiyorum. Bunun için çok çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.
Bir diğer konuşmacı olan yazar Nevin Alan ise çocuklarla sevgi iletişimini anlattı. Alan, "Kainat sevgi üzerine yaratılmıştır. Çocuklarımız bize emanettir. Çocuklara iyi bir rol model olmalıyız. Çocukların fıtratına göre davranmalıyız. Çocuklar daha anne karnındayken dış dünyadan etkilenmeye başlar. Çocukları yetiştirirken anne -baba olarak ortak kararlar almalıyız" dedi.
Alan söyleşide aile içinde paylaşımın önemine değindi. Alan, "Çocuklarımıza sorumluluk vermeliyiz. Çocuklarımız 1,5 yaşından itibaren kendi yemeğini yemelidir. Bırakın döksünler saçsınlar. Çocuklarımızın kararlarına saygı duymayı öğrenmeliyiz. Hep çevremizin düşüncelerine göre hareket ediyoruz. Bu çok yanlış. Kimsenin giyimine, yaşantısına karışamayız. Çocuklarımıza saygı duymayı öğretmeliyiz" diyerek sözlerini bitirdi.
Kocaeli Şairler Ve Yazarlar Derneği üyeleri şiir imecesinde dinleyicilerle bir araya geldi. KOŞYAD Başkanı Alptekin Cevherli imece öncesi bir konuşma yaptı. Cevherli konuşmasında "15 yıldan bu yana şiir imecemiz devam ediyor. Kocaeli'de şiirin sevilmesi için düzenli aralıklarla imece düzenliyoruz" şeklinde konuştu.
Adeta şiir şölenine dönen programda şairler kendi şiirlerin yanı sıra beğendikleri şiirleri de seslendirdiler. Söyleşiler sonrasında Kocaeli Şairler Ve Yazarlar Derneği katılımcılarla birlikte dinleyicilere pasta ikramında bulundular.
(RFK-Y)

19.05.2017 15:08:41 TSI
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