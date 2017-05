YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KKDGC Başkanı Daşdelen, "Bu toprakların teminatı olan gençlerimize olan güvenimiz her zamankinden ...

KKDGC Başkanı Daşdelen, "Bu toprakların teminatı olan gençlerimize olan güvenimiz her zamankinden daha fazladır"





KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daşdelen, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlendiği tarihin 98'nci yıl dönümünü kutlamanın, sevinç ve onurunun yaşandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal mücadelesinin sembol günü olan bu günü, istikbalin sembolü olan gençlere armağan etmesinin son derece anlamlı olduğunu ifade eden Daşdelen, mesajında şunları kaydetti: "Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir. Genç Cumhuriyetimizi yüzüncü yılına taşıyacak olan bu son yıllarda, geleceğimiz olan ve bu toprakların teminatı olan gençlerimize olan güvenimiz her zamankinden daha fazladır. Gençlerimizin bu milletin hedeflerine ulaşmasında ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmemizde göstereceği çaba her zamankinden çok daha fazla değer taşımaktadır."

(IÇ-AT-Y)



19.05.2017 15:08:48 TSI

NNNN