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ENFEST coşkusu Manavgat'ta yaşandı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) kapsamında Manavgat'ta özel çocuklar için akşam yemeği ve konser düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en özel festivali ENFEST Manavgat'ta özel çocuklar için düzenlenen şenlikle sona erdi. Manavgat Özel Başarı Koleji'nde düzenlenen Özel Eğitim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Sarıdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyda Ünal Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Engelleri kaldırıyoruz

Engelliler Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yemek ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyemiz engelsiz ulaşım araçları, engelli vatandaşlarımız için oluşturulan sosyal tesisler gibi projelerle engelli bireylerimizin sosyal alanda hayata tutunabilmeleri için önlerindeki her engeli kaldırmayı ve yaşam standartlarını daha da artırmayı hedefliyor" dedi.



Doyasıya eğlendiler

Özel engelli okullarından çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldığı festivalde kurulan sahnede yerel sanatçı Özkan Karaeloğlu ve ekibi birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. İlk ve ortaokulların özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrenciler dans edip gönüllerince eğlendi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.05.2017 15:09:19 TSI

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