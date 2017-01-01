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Kartepe'de 19 Mayıs coşkusu



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KOCAELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98'ıncı yıldönümü Kartepe'de resmi törenlerle kutlandı.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törenler Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezindeki kutlamalarla devam etti. Törenlerde Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Murat Sabri Çakır, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Özdemir, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'ıncı yıldönümü kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan yaptı. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ederek başlayan Arutan, "Gurur duyduğumuz gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de, en büyük gücümüz ve en değerli hazinemizdir. 98. yıl dönümünde aynı gurur ve heyecanla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Türk Gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ederim" dedi.

19 Mayıs kutlama programı, açılış konuşmalarının ardından şiirler ve "Atatürk Kurtuluş Savaşında" isimli oratoryo ile devam etti. Protokol üyelerinin öğrencilerin hazırladığı "19 Mayısı Anlamak" adlı barkovizyon gösterisi, "Gençliğe Hitabe", "Gençlerin Ata'ya Cevabı" ve müzik dinletisi performanslarını sergileyen öğrenci ve öğretmenler ile organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etmesiyle törenler sona erdi.

(RFK-Y)



19.05.2017 15:12:41 TSI

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