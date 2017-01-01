ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartepe'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:12
Kartepe'de 19 Mayıs coşkusu
Kartepe'de 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98'ıncı yıldönümü Kartepe'de resmi törenlerle kutlandı.
Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törenler Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezindeki kutlamalarla devam etti. Törenlerde Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Murat Sabri Çakır, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Özdemir, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'ıncı yıldönümü kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan yaptı. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ederek başlayan Arutan, "Gurur duyduğumuz gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de, en büyük gücümüz ve en değerli hazinemizdir. 98. yıl dönümünde aynı gurur ve heyecanla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Türk Gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ederim" dedi.
19 Mayıs kutlama programı, açılış konuşmalarının ardından şiirler ve "Atatürk Kurtuluş Savaşında" isimli oratoryo ile devam etti. Protokol üyelerinin öğrencilerin hazırladığı "19 Mayısı Anlamak" adlı barkovizyon gösterisi, "Gençliğe Hitabe", "Gençlerin Ata'ya Cevabı" ve müzik dinletisi performanslarını sergileyen öğrenci ve öğretmenler ile organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etmesiyle törenler sona erdi.
(RFK-Y)

19.05.2017 15:12:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Baran: &quot;Vatanını seven nesiller yetiştirmeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN: "VATANINI SEVEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ"
KO-MEK'ten renkli final
YEREL

KO-MEK'TEN RENKLİ FİNAL
Kitap Fuarı söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor
YEREL

KİTAP FUARI SÖYLEŞİLERLE DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR
Eğitimci-yazar Ahmet Kıral: &quot;Yazar okurun özüdür&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ-YAZAR AHMET KIRAL: "YAZAR OKURUN ÖZÜDÜR"
Körfez Belediyesi rol model oluyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ROL MODEL OLUYOR
Kar-Mek'te coşkulu yılsonu sergisi yapıldı
YEREL

KAR-MEK'TE COŞKULU YILSONU SERGİSİ YAPILDI
Dilovası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

DİLOVASI'NDA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Yusuf Özkan Özburun, Kitap Fuarı'nda
YEREL

YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN, KİTAP FUARI'NDA
Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan: &quot;Dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir&quot;
YEREL

KOCAELİ MÜFTÜSÜ YUSUF DOĞAN: "DÜNYADA EN ÇOK OKUNAN KİTAP KUR'AN-I KERİM'DİR"
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Çocuklar okulda değil hayatta birinci olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "ÇOCUKLAR OKULDA DEĞİL HAYATTA BİRİNCİ OLSUN"
Prof. Dr. İsmail Kara: &quot;Türkiye, İslam'dan vazgeçmeden modernleşmek istiyor&quot;
YEREL

PROF. DR. İSMAİL KARA: "TÜRKİYE, İSLAM'DAN VAZGEÇMEDEN MODERNLEŞMEK İSTİYOR"
Şehit kaymakamın babasından Başkan Karaosmanoğlu teşekkür ziyareti
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINDAN BAŞKAN KARAOSMANOĞLU TEŞEKKÜR ZİYARETİ
KO-MEK'in &quot;Ben Okudum Sen de Oku&quot; projesi kitapseverlerle buluştu
YEREL

KO-MEK'İN "BEN OKUDUM SEN DE OKU" PROJESİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU
Senai Demirci: &quot;Ramazanda din görünümlü magazin anlatacaklar''
YEREL

SENAİ DEMİRCİ: "RAMAZANDA DİN GÖRÜNÜMLÜ MAGAZİN ANLATACAKLAR''
Engellilere yeni bir dünya &quot;Duyu Park&quot;
YEREL

ENGELLİLERE YENİ BİR DÜNYA "DUYU PARK"
Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi
YEREL

GEBZE'DE 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ
Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi
YEREL

TÜPRAŞ'TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Anadolu Üniversitesine Kitap Fuarında büyük ilgi
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE KİTAP FUARINDA BÜYÜK İLGİ
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması
YEREL

KOCAELİ'DE HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI
Marmara Denizi canlı izlenecek
YEREL

MARMARA DENİZİ CANLI İZLENECEK
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN İSA TAŞ'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...