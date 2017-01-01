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Fatsa Cumhuriyet Meydanı 2019'da tamam



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Fatsa Cumhuriyet Meydanı 2019 yılının başında yeni haliyle hizmete girecek" dedi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı önünde Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, teknik ekip ve Büyükşehir meclis üyelerince karşılanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Daha sonra Reşadiye Caddesi'nin trafiğe kapalı bölümünde yapılacak olan çalışmalarla ilgili Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile istişarede bulunan Başkan Yılmaz, yürüyerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geçti ve burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a Fatsalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili bilgiler veren Başkan Enver Yılmaz, "Cumhuriyet Meydanı'nda birbirine bitişik olan 2 binayı yıkmıştık. Şu anda tam ortada bulunan bina boşaltıldı, onu yıkacağız ama en altta 2 esnafın çıkmasını bekliyoruz. O esnafların çıkmasıyla binayı yıkacağız ve daha geniş bir alan ortaya çıkmış olacak. Fatsa Cumhuriyet Meydanı 2019 yılının başında yeni haliyle hizmete girecek" diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise ilçemizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ederek, "Şu anda ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin de büyük katkıları ile yoğun bir çalışma var. Her yer şantiyeye dönmüş durumda. Cumhuriyet Meydanı da bütün bu hizmet ve yatırımların lokomotifi" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



19.05.2017 15:12:46 TSI

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