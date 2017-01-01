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Gömeç'te 19 Mayıs heyecanına bisikletçilerde ortak oldu



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törene, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Suakar ve diğer daire amir ve müdürleri katıldı.

Burhaniye'den gelen bisikletçiler de katıldığı törene, buradan 6 Eylül Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam edildi. Öğrencilerinin hazırlamış oldukları ve Gömeç Belediyespor Taekwondo Takımın gösterileri büyük ilgi ile izlenirken, bayram nedeniyle okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri törenle verildi.

(BT)



19.05.2017 15:13:24 TSI

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