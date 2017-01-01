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Lise son sınıf öğrencileri Çanakkale'de



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı Belediyesi tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Çanakkale gezisine 400'e yakın öğrenci katıldı.

Elmalı Belediyesi tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Çanakkale gezisine 400'e yakın öğrenci katıldı. Otobüslerle ilçeden ayrılan öğrenciler, başlarında rehber öğretmenleriyle iki gün boyunca Çanakkale'yi gezme imkânı buldu.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, belediye olarak tarihin daha iyi anlaşılması, yaşanan zorlukların idrak edilmesi, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amacıyla dört yıldır lise son sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine götürdüklerini söyledi.

Amaçlarının, milletin kurtuluş mücadelesi verdiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yükseldiği, her karışı şehit kanıyla sulanan Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği toprakları görerek yaşananları daha iyi anlamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Öztekin, "Dört yıldır lise son sınıf öğrencilerimizi Çanakkale gezisine götürüyoruz. Öğrencilerimizden geri dönüşüm çok güzel. 400'e yakın öğrencimiz Çanakkale ruhunu yerinde yaşıyor ve bu toprakların vatan olması uğruna yaşananları daha iyi anlıyorlar" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.05.2017 15:15:52 TSI

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