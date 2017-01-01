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Çankırı'da 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çankırı'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, yağmur nedeniyle Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın kutlama mesajın okunması ile başlayan tören, gençlerin sergilediği birçok gösteriye sahne oldu.

Büyük bir coşkuyla başlayan programda konuşan Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okuyarak gençlere seslendi. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine değinen Gerginci, "Büyük Önder Atatürk'ün, 'Milletin bağrından temiz ve kuvvetli bir nesil yetişiyor, bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' sözünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Türk gençliği olarak sizler, kendinize duyulan güveni asla boşa çıkarmayacak, Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine karşı görev ve sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Buna olan inancımız sonsuzdur. Sizler bu ülkenin her şeyi, geleceği ve ışığısınız. Umuyor ve inanıyorum ki Türk gençliği Atatürk'e ve milletine yakışır bir şekilde yetişip kendisinden beklenenleri layıkıyla yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Karatekin Üniversitesi Halk Oyunları Gösteri Topluluğu'nun oyunları ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan karate ve jimnastik ekipleri gösterileri sergilendi.

(CD-SLH-Y)



19.05.2017 15:18:44 TSI

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