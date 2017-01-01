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Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:19
Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı
Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin eşi Zübeyde Hanıma hitap ettiği "Gülizar-ı Cenneti Zübeydem" sözünden esinlenerek Didim Belediyesince yaptırılan Zübeyde Hanım Heykeli adı verilen parka konulmasının ardından düzenlenen törenle açıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramına denk getirilen törene Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili ve Akbüklü vatandaş katıldı.
Heykelin açılışı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder Atatürk'ün kurtuluş savaşının kıvılcımını ateşlediğini belirterek, akabinde verilen Kurtuluş Savaşı sonrasında bugünkü ülkenin kurulduğunu söyledi.

Ulu Önder'in Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini dile getiren Başkan Atabay "Ulu Önder 80 yıl öncesinde bu ülkeyi gençlere emanet etti. Çünkü onun ileri görüşlülüğü bugün ortaya çıktı. O nedenle alandaki tüm gençleri yanıma davet etmek istiyorum."sözlerinin ardından kürsüye gençler doldurdu.
Başkan Atabay Atatürk'ten aldıkları feyizle görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirterek "Son günlerde o yüce insanı doğuran eli öpülesi o yüce annemize Zübeyde annemize onun üzerinden bir takım saldırılar yapılmakta; kökler araştırılmakta; herkes kendi köklerine baksın. Bizim yüce önderimizin ailesini de köklerini de biliyoruz. Geçen yıl parkı açmıştık ama heykeli yetiştirememiştik. Bu sadece heykel değil, koskoca bir yaşamın parçaları var."dedi ve heykeli yapan Heykeltıraş Olgaç Demirkol'a da teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 10. yıl marşı eşliğinde Heykel açıldı; açılışın ardından etkinliğe katılanlar heykelin başında hatıra fotoğrafı çektirdi.
(HÇ-MB-Y)

19.05.2017 15:19:47 TSI
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