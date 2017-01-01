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Malatya'da atış poligonu açıldı



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu açıldı. Poligonun açılışında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması da yapıldı.

Burada konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, "Bu bir başlangıç, zannedersem 2 yıl burada kalacağız. 2 yıldan sonra yeni imar planına göre 300-400 metre daha arka tarafa geçeceğiz. Orada sevgili başkanımla, Gençlik Spor Bakanımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile beraber bir proje üretip, Malatya için 3 bantlı Trap ve Skeet Poligonunu Malatya'ya yaptırıp, bu proje ile cazibe merkezi haline getireceğiz Malatya'mızı. 30 bin civarında ruhsatı olan tüfekli arkadaşımız, 4 bin 500 avcılık belgesi olan arkadaşımız ve havalı tüfek trap ve skeet lisanslı 700-800 civarında atıcı arkadaşlarımız var. Bu güzide yeri açan sözde değil, özünde, gerçek anlamda Malatyalı ve Malatyalıların yanında olan, yaptığı çalışmalarla herkesin kalbini fetheden, kısacası Malatya'nın son kalesi olan Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine Malatyalı atıcılar ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun hizmete sunulmasında emeğe geçenlere teşekkür ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gürkan, "Avcılık ve atıcılık bizim milli sporumuzdur. Geçmiş dönemlerde atalarımız, hakikaten iyi atıcı, iyi avcılardı. Bu ata sporumuzu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmak da, bizim birinci görevimiz olması gerekir. İnsanlık tarihinde önemli yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya'da ki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek için savaşmak zorunda olan bir toplumun en önemli ön hazırlığını oluşturuyordu. Bu alan daha önce atıl durumdayken belediyemizce yapılan çalışmalar avcılık ve atıcılık spor ile ilgilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu poligonda avcılık ve atıcılık anlamında eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza profesyonel eğitimler eşliğinde bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan doğa sever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaca hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun açılışına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Basri Duran, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile avcı ve atıcılar katıldı.

(BT-SD-Y)



19.05.2017 15:19:55 TSI

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