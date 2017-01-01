ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da atış poligonu açıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:19
Malatya'da atış poligonu açıldı
Malatya'da atış poligonu açıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu açıldı. Poligonun açılışında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması da yapıldı.
Burada konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, "Bu bir başlangıç, zannedersem 2 yıl burada kalacağız. 2 yıldan sonra yeni imar planına göre 300-400 metre daha arka tarafa geçeceğiz. Orada sevgili başkanımla, Gençlik Spor Bakanımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile beraber bir proje üretip, Malatya için 3 bantlı Trap ve Skeet Poligonunu Malatya'ya yaptırıp, bu proje ile cazibe merkezi haline getireceğiz Malatya'mızı. 30 bin civarında ruhsatı olan tüfekli arkadaşımız, 4 bin 500 avcılık belgesi olan arkadaşımız ve havalı tüfek trap ve skeet lisanslı 700-800 civarında atıcı arkadaşlarımız var. Bu güzide yeri açan sözde değil, özünde, gerçek anlamda Malatyalı ve Malatyalıların yanında olan, yaptığı çalışmalarla herkesin kalbini fetheden, kısacası Malatya'nın son kalesi olan Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine Malatyalı atıcılar ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun hizmete sunulmasında emeğe geçenlere teşekkür ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gürkan, "Avcılık ve atıcılık bizim milli sporumuzdur. Geçmiş dönemlerde atalarımız, hakikaten iyi atıcı, iyi avcılardı. Bu ata sporumuzu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmak da, bizim birinci görevimiz olması gerekir. İnsanlık tarihinde önemli yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya'da ki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek için savaşmak zorunda olan bir toplumun en önemli ön hazırlığını oluşturuyordu. Bu alan daha önce atıl durumdayken belediyemizce yapılan çalışmalar avcılık ve atıcılık spor ile ilgilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu poligonda avcılık ve atıcılık anlamında eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza profesyonel eğitimler eşliğinde bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan doğa sever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaca hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması yapıldı.
Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunun açılışına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Basri Duran, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile avcı ve atıcılar katıldı.
(BT-SD-Y)

19.05.2017 15:19:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milletvekili Yaşar'ın acı günü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YAŞAR'IN ACI GÜNÜ
Başkan Samanlı 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN SAMANLI 19 MAYIS'I KUTLADI
Darende'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

DARENDE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
Büyükşehir tiyatrosu tiratları sahneleyecek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TİYATROSU TİRATLARI SAHNELEYECEK
Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz:
YEREL

GENÇ MÜSİAD MALATYA ŞUBE BAŞKANI BARIŞ YILMAZ:
Malatya'da tombala operasyonu
YEREL

MALATYA'DA TOMBALA OPERASYONU
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT:
Bin adet fidan toprakla buluşturuldu
YEREL

BİN ADET FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
İnönü Üniversitesindeki mezuniyet töreninde Grup Seksendört konser verecek
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDEKİ MEZUNİYET TÖRENİNDE GRUP SEKSENDÖRT KONSER VERECEK
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Çamlıca Okulları öğrencisi 2 turnuvada da birinci oldu
YEREL

ÇAMLICA OKULLARI ÖĞRENCİSİ 2 TURNUVADA DA BİRİNCİ OLDU
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Malatya'da &quot;Tüm Zamanlarda Yıkılmayan En Sağlam Kale:Aile&quot; paneli
YEREL

MALATYA'DA "TÜM ZAMANLARDA YIKILMAYAN EN SAĞLAM KALE:AİLE" PANELİ
Başkan Çakır'dan 19 Mayıs Kutlaması
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
Arapgir'de Muay Thai Şampiyonası düzenlendi
YEREL

ARAPGİR'DE MUAY THAİ ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ
&quot;Milli seferberlik&quot; hedefine ulaşmak üzere
YEREL

"MİLLİ SEFERBERLİK" HEDEFİNE ULAŞMAK ÜZERE
Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek:
YEREL

BÜRO MEMUR-SEN MALATYA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA ŞİMŞEK:
İnönü Üniversitesinde Macar Halk Dansları konseri
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE MACAR HALK DANSLARI KONSERİ
Lösemili çocuklar İçin &quot;Umuda Yürüyüş&quot;
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN "UMUDA YÜRÜYÜŞ"
Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıttı
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER ÜLKELERİNİ TANITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...