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Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:20
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesini başlatmak amacıyla Samsun'a çıkışının 98'inci yıldönümü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Kuşadası'nda sabah saat 09.30'da Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene Kuşadası Kaymakam Vekili Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, Kuşadası İlçe Jandarma Özel Koruma Komutanı İzzet Yüksel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Fatih Erçetin, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Aydın Barosu Kuşadası Temsilcisi Av. Esra Tükenmez, Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer Temuztürk ve diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda Kuşadalı katıldı.
Törende konuşan Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer Temiztürk, "Tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Türk milletinin tarih sahnesinde bir daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin değil yeni Türk devletinin de çağdaş değerler ve milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır" dedi.
Törende Kuşadası Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya Cevabı" adlı çalışma büyük bir beğeni ile karşılandı. Tören, Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) ile Elifname Gençlik Spor Kulübü tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri ve Mehmet Nuri Göçen Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından "Gençler Geleceğimizdir" sloganıyla düzenlenen koşuda dereceye öğrencilere madalya ve kupalarının verilmesinin ardından son buldu.
(ZH-MB-Y)

19.05.2017 15:20:12 TSI
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