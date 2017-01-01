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Şehit ailesinden öğrencilere ayakkabı

- Şehit olan jandarma er Emre Kaan Arlı'nın ailesi, oğullarının adını taşıyan kütüphanenin bulunduğu Mersin'in Mut ilçesindeki okulda öğrencilere ayakkabı dağıttı



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Siirt- Pervari karayolunda 20 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan jandarma er Emre Kaan Arlı'nın ailesi, oğullarının adını taşıyan kütüphanenin bulunduğu Mersin'in Mut ilçesindeki okulda öğrencilere ayakkabı dağıttı.

Şehit Emre Kaan Arlı'nın Kocaeli'de yaşayan annesi Emine Arlı ve babası Şaban Arlı, oğullarının adını yaşatmaya devam ediyor. Mut'a bağlı Dağpazarı Mahallesi'ndeki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin ayakkabı numaralarını okul yöneticilerinden alan Arlı ailesi, gerekli hazırlıkları yaparak Dağpazarı Mahallesi'ne geldi. Emine Arlı, babası Şaban Arlı ile kardeşi 6 yaşındaki Elif Hilal, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve eşi Nuran Yılmaz ile birlikte okuldaki 139 öğrenciye ayakkabı dağıttı. Şehidin isminin verildiği kütüphaneye de kitap getiren aile, duygulu anlar yaşadı.

Emine Arlı, çocuğunun çok güzel olaylara vesile olduğunu belirterek, "Hiç tanımadığımız bir yere gelmeyi nasip etti. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Benim evladım da çok hayırlı bir evlattı. Vatan sağ olsun" dedi. Baba Şaban Arlı da oğullarının isminin verildiği kütüphanenin açılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

İzmit'ten Mut'a kadar gelerek çocukları sevindirmelerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Yılmaz, "Biz de şehidimizin anısına buraya her zaman sahip çıkacağız. Burada gördüğümüz eksikleri gidererek çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlayacağız. Kendi çocukları gibi buradaki çocuklara sahip çıkan aileye tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(HSÇ-Y)



19.05.2017 15:20:17 TSI

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