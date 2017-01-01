Genel Sekreter Öz 19 Mayıs'ı kutladı
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Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Genel Sekreter Erdoğan Öz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin geldiği noktanın başlangıcı, Atatürk'ün doğum günüm dediği ve bu günü Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'tır. Bu düşüncelerden yola çıkarak, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten tebrik ediyorum" cümlelerini kullandı.
(CK-SD-Y)
19.05.2017 15:20:55 TSI
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