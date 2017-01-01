Eski mezunlar Aşkale'de toplandı
(Fotoğraflı)
Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Aşkale Lisesi'nde okuyan 85, 86 yılı mezunları bu sene bir ilki gerçekleştirerek Âşkale'de buluştular.
Aşkale Abdullah Gül Sosyal Tesislerindeki düzenlenen kahvaltıda buluşan 85, 86 mezunları doyasıya hasret giderdi. Büyük buluşmada duygusal anların yaşanması yanı sıra kahvaltı sonrası anlatılan eski anılarla kahkaha tufanı yaşandı. Eski mezunlar birlikte şarkılar türküler söyleyip gönüllerince eğlendiler.
(CD-AT-Y)
19.05.2017 15:21:42 TSI
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