YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakmayın tuvalet temizlediklerine onlar aslında mühendis

Bakmayın tuvalet temizlediklerine onlar aslında mühendis



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın'da OKT Trailer adlı bir firmada çalışan mühendisler gençlerin bayramını öğrencilerin kullandığı tuvaletleri temizleyerek kutladı.

Yaklaşık 3 yıl önce Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Geleceğim benimdir' adlı sosyal sorumluluk projesi başlatan OKT Trailer çalışanları Milli Bayramlarda geleneksel hale getirdikleri sosyal çalışmalarını 19 Mayıs'ta da sürdürdü. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş ile birlikte fabrikada çalışan yüzlerce kişi sabah saatlerinde Aydın Efeler'de bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek okulu baştan aşağıya temizledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençlere armağan ettiğini ve gençlerin bayramını gençlere hizmet ederek kutlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten OKT Trailer Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş, çalışmaları gönüllülük esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Mühendisinden kaynakçısına, yönetim kurulu üyesinden hizmetlisine kadar çalışanların yoğun ilgi gösterdiği 'Geleceğim benimdir' projesi kapsamında 50 dönüm alanda kurulu okulun cazibe merkezi haline geldiğini belirten Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Yavuz herkese teşekkür etti. Oldukça geniş bir alanda kurulu okulun bakım onarım ve çevre düzenlemesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Yavuz, "Okulumuzda 1500 öğrenciye 4-5 ayrı blokta eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Ki hizmetlimiz var. OKT Trailer Firması'nın bu projesi başlamadan önce sıkıntı yaşıyorduk. Artık okulumuzun bakım onarım ve temizliği fabrikanın çalışanları tarafından gönüllülük esasına göre yapılıyor. Anlamlı bayram hediyelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

(İK)



19.05.2017 15:23:21 TSI

NNNN

