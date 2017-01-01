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Vali eşini ağlatan plaket

- Mardin'de Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman yılın annesi seçildi



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de çok kısa zaman içerisinde vatandaşların gönlünde taht kuran ve özellikle kadın ve çocuklar için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi avukat Gülseren Yaman, Gazeteciler Cemiyeti ve kadın odaklı sivil toplum kuruluşları tarafından yılın annesi seçildi.

Mardin Gazeteciler Cemiyeti ve kentteki kadın odaklı sivil toplum kuruluşları, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman'ın eşi avukat Gülseren Yaman'ı, yaptığı çalışmalar nedeniyle yılın annesi seçti. Yaman'a plaket verilmesi için kokteyl düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığında verilen kokteylde, Yaman'ın ziyaret ettiği bebek, çocuk ve ailelerin fotoğraflarından oluşan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Kokteyle kızı Elif Nur Yaman ile birlikte katılan avukat Gülseren Yaman, sinevizyon gösterimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



"Mardin için büyük şans"

Kokteylde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Uz. Dr. Mehtap Bingül, Yaman'ın hizmetlerine yakından tanık olduğunu belirterek, Yaman'ın Mardin için bir şans olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik ise, 11 aydan beri Yaman'ın sessiz ama yararlı, insanları kucaklayan, vatandaşların sorunlarıyla dertlenen, sevinçleriyle mutlu olan tutum ve davranışını dikkatle izlediklerini söyledi. Kadın sivil toplum temsilcileriyle ortak bir kararla Yaman'ı "Yılın Annesi" olarak belirlediklerini ifade eden Çelik, "Vali Mustafa Yaman Mardin'e atandığı günden bu yana, eşi Avukat Gülseren Yaman'ın zamanın büyük bir bölümünü, yeni doğan bebeklerin, çocukların, yaşlıların, öğrencilerin ve bakıma muhtaç ailelerin ziyaretlerine ayırdığını görüyoruz. Sinevizyonu izlerken söz bitiyor, duygular ve bir annenin büyük yüreği, sevgisi, şefkati ortaya çıkıyor. Bana bu koca yürekli anneye plaket verme görev ve şansını veren kadın odaklı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"İlk plaket Mardin'den"

Vali eşi ve kamu görevlisi olarak 32 yıllık çalışma ve görev hayatında ilk defa böyle anlamlı bir günde, böyle anlamlı bir plaket aldığını ifade eden avukat Gülseren Yaman ise, vali eşi olarak yapması gerekenleri yaptığını söyledi. Yaman, "Mardin şiir gibi bir şehir, yaşadıkça anlaşılır. Mardin Bir şehirden fazla. Yaşadığımız şehrin insanların hizmet etmek, duygularına tercüman olmak bizim temel görevimiz. Kamu kurum amirleri eşleri, işadamları eşleri ve kadın sivil toplum kuruluş temsilcilerinin içinde bulunduğu bir gönül elçileri grubu oluşturduk. Her yeni doğan bebeği ziyaret ediyor ve hediyemizi veriyoruz. İlçeleri, mahalleleri dolaşıyoruz. Avluları gibi gönülleri geniş olan insanlara konuk oluyoruz. Sorunları dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, yardıma muhtaç kişi ve ailelere destek olmak, dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek ve sorunlara ufak dokunuşlarla çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Bana layık görülen 'yılın annesi' plaketi, omuzuma kaldıramayacağım bir ağırlık yükledi. 32 yıllık görev hayatımda aldığım en değerli hediye ve ilk plakettir. Beni buna layık gören Mardin Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ve kadın sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(BS-MP-Y)



19.05.2017 15:23:53 TSI

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