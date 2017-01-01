Yenice'de 19 Mayıs coşkusu
(Fotoğraflı)
Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Yenice'de coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Karabük'ün Yenice ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması, jimlastik, dans ve halk oyunları gösterisi grupların gösterileri gerçekleştirildi.
Programın ardından, çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdimin ardından program sona erdi.
Düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine; Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(ÇU-YE-Y)
19.05.2017 15:27:17 TSI
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