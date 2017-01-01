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Çiftçilere koli koli tavuk dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası tarafından çiftçilere yumurta tavuğu dağıtıldı.

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin talebi üzerine yaklaşık 2 bin adet yumurta tavuğu Cumartesi Pazarı mevkiinde dağıtımı gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat, kendilerinden talep edilen yumurta tavuklarını 17 TL gibi cüzi bir bedelle çiftçilere verdiklerini söyledi. Pulat konuşmasında, "Amacımız ilçemizde yumurta üretimi ve yumurta tavuğu üretiminin arttırılması, yıl içerisinde çiftçilerimizden aldığımız talep doğrultusunda yumurta tavuğu temin edip, cüzi bir bedelle bunları veriyoruz" dedi.

Ziraat odasının tavuk dağıtımı sırasında çiftçileri tavuklarını alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

(VK-Y)



19.05.2017 15:28:22 TSI

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