Oklubalı Mahallesi'nde şükür duası
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ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi'nde şükür duası vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Cuma namazı öncesi İnönü Müftüsü Şenol Şahin verdiği vaazda, birkaç gündür İnönü'de yağmurun yağıyor olması sebebiyle şükür duası yaptıklarını belirtti. İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ve vatandaşların katıldığı dua programı sonrası, İnönü Belediyesi Oklubalı Mahallesi Sosyal Tesisi'nde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
(MSY-Y)
19.05.2017 15:29:58 TSI
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