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Fatsa'da 'Merkezim Her Yerde' projesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 il ve ilçede en ücra köşede yaşayan, gençlik merkezlerine ulaşma imkanı bulamayan tüm gençlerin çalışmalara dahil edilmesi adına yapılmış olan 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı 24 kilometre uzaklıktaki Aslancami Mahallesi'nde ikamet eden gençlerle bir araya gelindi.

Proje hakkında bilgiler veren Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, "Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak sadece Fatsa'daki gençlerimizi değil, uzak mahalle ve köylerde ikamet eden gençlerimize merkezimizde yapılan kulüp ve atölye çalışmalarını tanıtmak ve yeteneklerini geliştirebilecek alanlarının farkına varmalarını sağladık" dedi.

İlk defa sinemaya gitme fırsatı bulan gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Şahin, "Yaşadıkları mahallelerden dışarıya adım atarak farklı alanları gezip görmeleri ve şuuru bir gençliğin yetişmesini katkıda bulunan Fatsa Gençlik Merkezini tanıyarak güzel bir gün geçirmeleri sağlandı. Projemiz sonrasında gençlerimizin söylemiş oldukları güzel sözler yaptığımız bu projenin gönüller arasında köprü kurduğunu hissetmemizi sağladı" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



19.05.2017 15:31:10 TSI

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