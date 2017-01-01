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Ağrı'da 19 Mayıs stantları ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Caddesine sportif amaçlı kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, sportif etkinlikleri kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Caddede, öğrenciler ve vatandaşlar için masa tenisi, güreş, boks, voleybol, halteri ve çok sayıda etkinlik düzenlendi. Boks ve masa tenisi ilgi odağı oldu. Yapılan etkinliklerde hem öğrenciler hem de vatandaşlar kıyasıya yarıştı. Oldukça heyecanlı ve renkli geçen bayramda coşku dolu anlar yaşandı. Stantları ziyaret eden İl Müdür Vekili Cemil Budak burada çocukların yaptıkları gösterileri izledi ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutladı.

(AG-AA-Y)



19.05.2017 15:31:52 TSI

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