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Alaplı'da 19 Mayıs törenle Kutlandı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Garnizon Komutanı Üst Teğmen Fuat Gencer ve Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bayram kutlamaları, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler şiirler okuyarak gençliği hitabeyi seslendirdi. Öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Bisiklet turu başlamasıyla etkinlik sona erdi. Gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve ayakta alkışlandı.

(EY-OA-Y)



19.05.2017 15:33:09 TSI

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