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Minik meleklerin yılsonu etkinliği

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:37
Minik meleklerin yılsonu etkinliği
Minik meleklerin yılsonu etkinliği

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Kayapınar İlçesi Cebeli Nur Camisi'nde eğitim gören Kur'an kurs öğrencileri, yılsonu etkinliği düzenledi.
Hz. Ali konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kayapınar İlçe Müftüsü M. Sırrı Şık, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Miniklerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program semazen gösterisi, ilahi dinletisi, hadisler ile devam etti. Programda bir konuşma yapan Kayapınar İlçe Müftüsü M. Sırrı Şık, çocukların dini ve milli değerlerle tezyim edilmiş hayırlı bir nesil yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Şık, "Toplumun bu beklentisine bir cevap olmak üzere, Kur'an kurslarımızda bu tür kursların açılması gerektiğine inanarak açmış bulunmaktayız. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurslarımız 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına hazırlanarak büyük bir aşk ve heyecanla eğitime başlamıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetimiz deneyimli, eğitimli ve sertifikalı öğreticiler ve çocuk gelişimcileri tarafından büyük bir özveri ile yürütülmüştür. Bütün eğitim ve öğretim yılı içinde eğitilen çocuklarımızın öğrendiklerini ailelere ve toplumumuza sunmak adına mezuniyet programı yapılmış olup ailelerin ve toplumumuzun takdirini ve beğenisini kazanmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından miniklerin düzenlediği sema gösterimi salondakilerden tam not aldı. Programın sonunda kurs öğreticilerine ve dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.
(YRT-MP-Y)

19.05.2017 15:37:36 TSI
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