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Eruh'ta TÜBİTAK fuarı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:38
Eruh'ta TÜBİTAK fuarı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Hat Sergisi açıldı.
Sergiye Kaymakam Murtaza Dayanç, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Bilim fuarında 10 bilimsel eser ve 24 hat sanatı sergilendi. Özellikle Matematik ve Fizik projeleri sergiyi ziyaret edenlerin dikkatini çekti. Projeleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Dayanç, öğrencileri yaptığı çalışmalarından ötürü kutlandı.
(MND-MP-Y)

19.05.2017 15:38:35 TSI
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