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Çocuk Sokağı'nda yılsonu etkinliği

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:42
Çocuk Sokağı'nda yılsonu etkinliği
Çocuk Sokağı'nda yılsonu etkinliği

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklara olan sevgisi ile tanınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan ve yoğun ilgi gören Çocuk Sokağı, çocukların etkinlik düzenlediği alana dönüştü. Sokakta yılsonu etkinliği gerçekleştiren Arif Eminoğlu İlkokulu öğrencileri, oyun oynadı, müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, çocukların sportif, zihinsel ve fiziksel aktivitelerine olanak sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Bağlar ilçesinde oluşturulan Çocuk Sokağı, etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Arif Eminoğlu İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, mini basketbol ve futbol sahaları, survivor ve bisiklet parkurları ile oyun alanlarının bulunduğu Çocuk Sokağı'nda yılsonu etkinliği düzenledi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin alana kurduğu amfi ses sitemi ile çalınan müzik eşliğinde dans etti, halay çekip stres attı. Yetişkinlerde zaman zaman çocukların heyecanına katılarak halay ve dansa eşlik ettiler.

Çocuklar oyun gruplarında oynadı
İki saat süren yılsonu etkinliğinde çocuklar ayrıca sokağa bırakılan oyun gruplarında oynama şansı yakaladı. Yılsonu etkinliğinde, öğretmenlerinin organizasyonuyla öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları yiyecekler alanda satışa sunuldu. Yiyeceklerden elde edilen gelirle Arif Eminoğlu İlkokulu'nun temel ihtiyaçları karşılanacak. Etkinlik sonunda eğitmenlerin uyarısıyla çocuklar, çöpleri toplayarak Çocuk Sokağı'nın temiz kalmasını sağladı.
(İHA-MP-Y)

19.05.2017 15:42:27 TSI
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