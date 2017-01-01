Yıldız kızlar voleybol grup birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı
(Fotoğraflı)
Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - 18-21 Mayıs tarihleri arasında Yıldız kızlar voleybol grup birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.
Soğuksu Spor Salonunda başlayan turnuvada, Kardemir Karabükspor, Sakarya Hendekspor, Bolu İnklap İlköğretim okulu, Zonguldak Çaycuma Gençlerbirliğispor, Düzce Belediye Gençlikspor ve Bartın Amasra Belediyespor yıldız kızlar voleybol takımları grup birinciliği müsabakalarında ter dökecek.
(ÇU-YE-Y)
19.05.2017 15:46:21 TSI
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