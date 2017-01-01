Cizre'de Anneler Günü etkinliği
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezi ve Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde minik öğrencilerin sergilediği oyunlar büyük ilgi gördü.
Cizre Belediyesi Bünyesinde Faaliyet yürüten SıtiyaZin Kadın Kültür Merkezi ve Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğinin organizasyonuyla miniklerin Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezindeki ana okul öğrencileri, veliler ve Kültür Merkezi çalışanları katıldı. Anneler günü dolayısıyla okur-yazar sertifikası almaya hak kazanan bayanlara sertifikalar verildi. Minik öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler sergilendi. Öğrencilerin sergilediği oyunlar davetliler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Kaymakamlık konferans salonunda düzenlen etkinliğin ardından Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Cizre Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan sonra davetliler sergiyi gezip, sergilenen ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
(AY-MP-Y)
19.05.2017 15:51:46 TSI
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