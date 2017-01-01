ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre'de Anneler Günü etkinliği

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:51
Cizre'de Anneler Günü etkinliği
Cizre'de Anneler Günü etkinliği

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezi ve Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde minik öğrencilerin sergilediği oyunlar büyük ilgi gördü.
Cizre Belediyesi Bünyesinde Faaliyet yürüten SıtiyaZin Kadın Kültür Merkezi ve Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğinin organizasyonuyla miniklerin Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezindeki ana okul öğrencileri, veliler ve Kültür Merkezi çalışanları katıldı. Anneler günü dolayısıyla okur-yazar sertifikası almaya hak kazanan bayanlara sertifikalar verildi. Minik öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler sergilendi. Öğrencilerin sergilediği oyunlar davetliler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Kaymakamlık konferans salonunda düzenlen etkinliğin ardından Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Cizre Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Müdürü yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan sonra davetliler sergiyi gezip, sergilenen ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
(AY-MP-Y)

19.05.2017 15:51:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları
YEREL

DİCLE NEHRİ'NDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI

Cizre'de 50 çiftçiye bin 250 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı
YEREL

CİZRE'DE 50 ÇİFTÇİYE BİN 250 ARI VE 25 ARI KOVANI DAĞITILDI
Cizre'de arıcılara arı ve kovan desteği
YEREL

CİZRE'DE ARICILARA ARI VE KOVAN DESTEĞİ
Zırhlı polis aracının eve çarpması
YEREL

ZIRHLI POLİS ARACININ EVE ÇARPMASI
Beytüşşebaplı öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü
YEREL

BEYTÜŞŞEBAPLI ÖĞRENCİLERİN SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...