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Kitap Fuarı söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:54
Kitap Fuarı söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor
Kitap Fuarı söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan vaiz-dergi yazarı Servet Yalçın, gençlik ve medeniyet tasavvurumuz konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Servet Yalçın söyleşide insan hayatının mevsimlerle benzerliğine dikkat çekerek, " İlkbahar gençlik hayatımızın en kıymetli dönemidir. Kuran-ı Kerim gençlerinin ilki Hz. İbrahim'dir. Ateşe atıldığında dahi İbrahim Allah'a teslimiyetinden vazgeçmemiştir. Hep batıl ile mücadele etmiştir." şeklinde konuştu. Yalçın "Bugünün İbrahimleri içlerindeki putları kırmalıdır. Ayağımıza bağ olan bir sürü korkularımız var ve her biri puttur. Hz. İsmail'in teslimiyetini örnek almak bizim için çok önemlidir."ifadelerini kullandı. Karamürsel Alp Salonunda gerçekleşen söyleşide Vaiz Servet Yalçın, iffet duygusuna çok ihtiyacımız olduğunu ve İslam hayatının temelini ifade ettiğini söyledi.
Servet Yalçın" Medeniyetin temeli dine, kültürün temeli millete dayanır. Modernizm ve medeniyeti birbirinden ayırmak gerekir. Medeniyet peygamberlerle şekil almıştır. Devlet idareciliği Hz. Yusuf' dan öğrenilmiştir. Medeniyet ahlaklı olmaktır."diyerek sözlerini tamamladı.
Karamürsel Alp Salonu'nda bir diğer konuşmacı olan Yeni Yüksek Tepe Derneği üyelerinden eğitimci Refika Nemez, İletişim Sanatı konulu bir söyleşi gerçekleştirdi." İletişim bir sanattır" diyerek sözlerine başlayan Nemez, "İletişim duygularımızın ve düşüncelerimizin akabileceği köprüler kurmak ve kanallar inşa etmektir. İletişim çağında olduğumuz halde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. İletişim vermek ve almak üzerine kuruludur. Eğer bir aktarım olmuyorsa iletişimden söz edemeyiz. Bir mesajımızın var olması gerekiyor.İletişim için çabamız olmalı."şeklinde konuştu.
Dinleyicilerin aktif olarak katıldığı söyleşide Refika Nemez inatçı, kaba, takıntılı kişilerle iletişimin zor kurulduğuna dikkat çekti. Çok kırılganlaştığımızı, çevremize duvarlar ördüğümüzü söyleyen Nemez, insani değerlerle bunları aşabileceğimizi ifade etti. bencillik ve kibrin insanlığın en büyük hastalığı olduğunu belirten Nemez, dedikodunun bütün düşünceleri kirlettiğini söyledi.
(RFK-Y)

19.05.2017 15:54:48 TSI
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