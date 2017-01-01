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Çakmak Mahallesine, 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda devam eden yol yapım ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının diğer mahallelerde de süreceğini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "Çakmak Mahallesinde kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Daha önce tüm mahallelerde programımıza aldığımız hizmetlerimiz sürerken, Çakmak Mahallemize yeni kaldırımlar kazandırıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Çakmak Mahallesi'nde başlatmış olduğu çalışmaları tamamladığında 25 bin metrekare kilit parke taşı, 10 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşenmiş olacak. Çakmak Mahallesine toplamda 500 bin TL yatırım yapıldı.

(İHA-Y)



19.05.2017 15:56:38 TSI

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