ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çakmak Mahallesine, 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:56
Çakmak Mahallesine, 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi
Çakmak Mahallesine, 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda devam eden yol yapım ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının diğer mahallelerde de süreceğini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "Çakmak Mahallesinde kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Daha önce tüm mahallelerde programımıza aldığımız hizmetlerimiz sürerken, Çakmak Mahallemize yeni kaldırımlar kazandırıyoruz" dedi.
Merkezefendi Belediyesi, Çakmak Mahallesi'nde başlatmış olduğu çalışmaları tamamladığında 25 bin metrekare kilit parke taşı, 10 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşenmiş olacak. Çakmak Mahallesine toplamda 500 bin TL yatırım yapıldı.
(İHA-Y)

19.05.2017 15:56:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
YEREL

ATATÜRK'E HAKARET EDEN KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli'de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

DENİZLİ'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'de hafta sonu 6 farklı etkinlik düzenlenecek
YEREL

DENİZLİ'DE HAFTA SONU 6 FARKLI ETKİNLİK DÜZENLENECEK
AER toplantısı Ankara'da yapıldı
YEREL

AER TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI
Denizli'den 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı mesajları
YEREL

DENİZLİ'DEN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...