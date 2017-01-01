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İlkokul öğrencilerinden İngilizce Skeç

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:56
İlkokul öğrencilerinden İngilizce Skeç
İlkokul öğrencilerinden İngilizce Skeç

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de ilkokul öğrencileri İngilizce şiir okuyup, skeç oynadı.
Genç ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, eğitim öğretim yılı içerisinde öğrendikleri İngilizce ile skeç ve danslarının yer aldığı etkinlik yaptı. Ayrıca, öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerini ingilizce okudu.İzleyenler tarafından beğeni toplayan öğrenciler, ayakta alkışlandı.
Öğrencilerinin çeşitli etkinlikler sunduğunu aktaran İngilizce öğretmeni Ayşe Atmaca, haftada 4 saat eğitim alan çocukların çok başarılı olduğunu kaydetti.
(SA-HİV-Y)

19.05.2017 15:56:55 TSI
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