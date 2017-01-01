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KO-MEK'ten renkli final



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - "Gelenekseli sergile" konsepti ile yola çıkan KO-MEK 13. dönem genel sergisini, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii alanında muhteşem bir törenle açtı.

Tam bir yıldır Kocaeli'nin dört bir yanında yüzbinlerce kursiyere eğitim veren Halk Üniversitesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kursları bu yıl da ''Gelenekseli Sergile'' sloganı ile tüm ilçelerde açtığı sergilerden sonra genel sergi açılışını da gerçekleştirdi. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta, 7 bölgenin birbirinden güzel farklı renkleri sergilenirken geceye sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya söylediği birbirinden güzel eserlerle damga vurdu.

Genel Sergi açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılışta kursiyerler adına konuşan, KO-MEK'te Kuran-ı Kerim Okuma branşında eğitim alan Sevgi Yörük, KO-MEK ile hayatında değişenleri açılışa katılanlar ile paylaştı. 2 yıl önce Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma dersine başladığını belirten Yörük, 2 yıl sonra düzenlenen yarışmada birinci olarak umre ziyareti kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuşmasında KO-MEK'te eğitim alan kursiyerlerimizi tebrik ederek; "KO-MEK artık her haliyle bir halk üniversitesi olmayı başarmıştır. Sizler üretmenin ve azmin ne olduğunu başta kendinize sonrada ortaya koyduğunuz bu sergi ile tüm Kocaeli 'ye göstermiş oldunuz. Bizler sizin en iyi şartlarda meslek ve sanat anlamında kendinizi geliştirip ve ürettiğiniz ürünlerden kazanç sağlamanız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye ifade etti.

Açılışta son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ortaya koydukları ürünlerden dolayı tebrik ederek; "Hiçbir şey tesadüfen ve kendiliğinden olmuyor. Mutlaka çaba harcamamız hayatı güzel değerlendirerek gerçekleşiyor. Günümüzde en büyük değer en büyük birikim bilgidir. Biz KO-MEK'lerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Her yıl ortalama 35-40 bin kişi buralardan eğitim alarak hayata daha güçlü devam ediyor. İnsanlar buralarda yeni bir aileye yeni bir ortama kavuşarak hem sosyalleşiyorlar hem de psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Biz insanımızın isteklerini taleplerini severek karşılamaya çalışıyoruz, bundan sonra karşılamaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların sonunda KO-MEK'te birlikteliğin ve paylaşmanın sembolü haline gelen "KO-MEK Bohçası" yakın zamanda düğünü olacak olan kursiyerimize Başkan Karaosmanoğlu tarafından hediye edildi. Açılışta ayrıca Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından KO-MEK tarafından düzenlenen yarışmalarda fotoğraf, resim ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma branşında dereceye giren kursiyerlere hediyeleri verildi.

Gelenekseli sergile parolası ile 13. Kez kapılarını açan KO-MEK Genel Sergisi ,protokolün hep birlikte kurdele kesmesi ile açılmış oldu. Kurdele kesiminin ardından sergi alanını gezen protokol, ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Başkan Karaosmanoğlu'nun kursiyerlerle yakından ilgilendiği programda, 7 bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği yöresel köşeler oldukça dikkat çekti.

Açılışı birbirinden güzel şarkıları ile şenlendiren ünlü şarkıcı Mümin Sarıkaya, hareketli şarkıları ile geceyi ısıttı. Söylediği şarkılarla dinleyenlerine hareketli anlar yaşatan Mümin Sarıkaya, KO-MEK genel sergi açılışında sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 4 gün boyunca ziyarete açık olacak olan KO-MEK Genel Sergi 'si sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında 21 Mayıs Pazar Gününe kadar ziyaret edilebilecek.

(RFK-Y)



19.05.2017 15:58:02 TSI

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