ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KO-MEK'ten renkli final

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:58
KO-MEK'ten renkli final
KO-MEK'ten renkli final

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - "Gelenekseli sergile" konsepti ile yola çıkan KO-MEK 13. dönem genel sergisini, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii alanında muhteşem bir törenle açtı.
Tam bir yıldır Kocaeli'nin dört bir yanında yüzbinlerce kursiyere eğitim veren Halk Üniversitesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kursları bu yıl da ''Gelenekseli Sergile'' sloganı ile tüm ilçelerde açtığı sergilerden sonra genel sergi açılışını da gerçekleştirdi. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta, 7 bölgenin birbirinden güzel farklı renkleri sergilenirken geceye sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya söylediği birbirinden güzel eserlerle damga vurdu.
Genel Sergi açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılışta kursiyerler adına konuşan, KO-MEK'te Kuran-ı Kerim Okuma branşında eğitim alan Sevgi Yörük, KO-MEK ile hayatında değişenleri açılışa katılanlar ile paylaştı. 2 yıl önce Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma dersine başladığını belirten Yörük, 2 yıl sonra düzenlenen yarışmada birinci olarak umre ziyareti kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.
Daha sonra konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuşmasında KO-MEK'te eğitim alan kursiyerlerimizi tebrik ederek; "KO-MEK artık her haliyle bir halk üniversitesi olmayı başarmıştır. Sizler üretmenin ve azmin ne olduğunu başta kendinize sonrada ortaya koyduğunuz bu sergi ile tüm Kocaeli 'ye göstermiş oldunuz. Bizler sizin en iyi şartlarda meslek ve sanat anlamında kendinizi geliştirip ve ürettiğiniz ürünlerden kazanç sağlamanız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye ifade etti.
Açılışta son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ortaya koydukları ürünlerden dolayı tebrik ederek; "Hiçbir şey tesadüfen ve kendiliğinden olmuyor. Mutlaka çaba harcamamız hayatı güzel değerlendirerek gerçekleşiyor. Günümüzde en büyük değer en büyük birikim bilgidir. Biz KO-MEK'lerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Her yıl ortalama 35-40 bin kişi buralardan eğitim alarak hayata daha güçlü devam ediyor. İnsanlar buralarda yeni bir aileye yeni bir ortama kavuşarak hem sosyalleşiyorlar hem de psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Biz insanımızın isteklerini taleplerini severek karşılamaya çalışıyoruz, bundan sonra karşılamaya da devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların sonunda KO-MEK'te birlikteliğin ve paylaşmanın sembolü haline gelen "KO-MEK Bohçası" yakın zamanda düğünü olacak olan kursiyerimize Başkan Karaosmanoğlu tarafından hediye edildi. Açılışta ayrıca Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından KO-MEK tarafından düzenlenen yarışmalarda fotoğraf, resim ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma branşında dereceye giren kursiyerlere hediyeleri verildi.
Gelenekseli sergile parolası ile 13. Kez kapılarını açan KO-MEK Genel Sergisi ,protokolün hep birlikte kurdele kesmesi ile açılmış oldu. Kurdele kesiminin ardından sergi alanını gezen protokol, ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Başkan Karaosmanoğlu'nun kursiyerlerle yakından ilgilendiği programda, 7 bölgenin yöresel ürünlerinin sergilendiği yöresel köşeler oldukça dikkat çekti.
Açılışı birbirinden güzel şarkıları ile şenlendiren ünlü şarkıcı Mümin Sarıkaya, hareketli şarkıları ile geceyi ısıttı. Söylediği şarkılarla dinleyenlerine hareketli anlar yaşatan Mümin Sarıkaya, KO-MEK genel sergi açılışında sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 4 gün boyunca ziyarete açık olacak olan KO-MEK Genel Sergi 'si sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında 21 Mayıs Pazar Gününe kadar ziyaret edilebilecek.
(RFK-Y)

19.05.2017 15:58:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kitap Fuarı söyleşilerle dolu dizgin devam ediyor
YEREL

KİTAP FUARI SÖYLEŞİLERLE DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR
Kartepe'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

KARTEPE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Eğitimci-yazar Ahmet Kıral: &quot;Yazar okurun özüdür&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ-YAZAR AHMET KIRAL: "YAZAR OKURUN ÖZÜDÜR"
Körfez Belediyesi rol model oluyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ROL MODEL OLUYOR
Kar-Mek'te coşkulu yılsonu sergisi yapıldı
YEREL

KAR-MEK'TE COŞKULU YILSONU SERGİSİ YAPILDI
Dilovası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

DİLOVASI'NDA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Yusuf Özkan Özburun, Kitap Fuarı'nda
YEREL

YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN, KİTAP FUARI'NDA
Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan: &quot;Dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir&quot;
YEREL

KOCAELİ MÜFTÜSÜ YUSUF DOĞAN: "DÜNYADA EN ÇOK OKUNAN KİTAP KUR'AN-I KERİM'DİR"
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Çocuklar okulda değil hayatta birinci olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "ÇOCUKLAR OKULDA DEĞİL HAYATTA BİRİNCİ OLSUN"
Prof. Dr. İsmail Kara: &quot;Türkiye, İslam'dan vazgeçmeden modernleşmek istiyor&quot;
YEREL

PROF. DR. İSMAİL KARA: "TÜRKİYE, İSLAM'DAN VAZGEÇMEDEN MODERNLEŞMEK İSTİYOR"
Şehit kaymakamın babasından Başkan Karaosmanoğlu teşekkür ziyareti
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASINDAN BAŞKAN KARAOSMANOĞLU TEŞEKKÜR ZİYARETİ
KO-MEK'in &quot;Ben Okudum Sen de Oku&quot; projesi kitapseverlerle buluştu
YEREL

KO-MEK'İN "BEN OKUDUM SEN DE OKU" PROJESİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU
Senai Demirci: &quot;Ramazanda din görünümlü magazin anlatacaklar''
YEREL

SENAİ DEMİRCİ: "RAMAZANDA DİN GÖRÜNÜMLÜ MAGAZİN ANLATACAKLAR''
Engellilere yeni bir dünya &quot;Duyu Park&quot;
YEREL

ENGELLİLERE YENİ BİR DÜNYA "DUYU PARK"
Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi
YEREL

GEBZE'DE 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ
Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi
YEREL

TÜPRAŞ'TA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Anadolu Üniversitesine Kitap Fuarında büyük ilgi
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNE KİTAP FUARINDA BÜYÜK İLGİ
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması
YEREL

KOCAELİ'DE HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI
Marmara Denizi canlı izlenecek
YEREL

MARMARA DENİZİ CANLI İZLENECEK
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN İSA TAŞ'A ZİYARET
İzmit'in güzelliklerini fotoğrafladılar
YEREL

İZMİT'İN GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...