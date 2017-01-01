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Tokat'ta gençlere bayram hediyesi



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 10 bin metrekarelik alanda yapılan spor kompleksinin açılışı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılarak gençlere hediye edildi.

Tokat Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi Atatürk Kültür Sarayı yanında inşaat çalışmaları tamamlanan spor kompleksinin açılışı törenle yapıldı. Yaklaşık 2.5 milyon TL'ye mal olan spor kompleksin açılışı konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlere 19 Mayıs Bayramda güzel bir sürpriz yaptıklarını ifade ederek,"Karşıyaka Mahallemizde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulu olan spor kompleksimizin açılışını yaparak gençlerimize armağan ettik. Hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından spor kompleksinin açılışı AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır ile ile birlikte Tokat protokolü tarafından yapıldı. Kapalı alanda kafeterya soyunma odaları üst katında ise satranç bilardo gibi oyun oynaya bileceği spor kompleksinin açık alanında ise sentetik çim sahalar, voleybol, basketbol sahaları, kaykay pisti yer alıyor.

(Nİ-UY-Y-)



19.05.2017 15:59:45 TSI

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