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İngiliz acenteciler Kuşadası'nda



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Otelciler Derneği (KODER), İngiliz tur operatörlerini Kuşadası'nda ağırlıyor. Akşam yemeğinde bir araya gelen İngiliz turizmciler Kuşadası'na hayran kaldı.

Turizmde yaşanan tıkanıklığı tanıtımla aşmayı planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Londra Kültür Ateşeliğinin girişimiyle KODER tarafından Kuşadası'na davet edilen 35 İngiliz acenteci, 4 gün boyunca Kuşadası ve çevresindeki tarihi ve turistik yerleri gezecek. Kuşadası'na gelen İngiliz tur operatörleri onuruna verilen akşam yemeğine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve KODER Başkanı Tacettin Özden ile birlikte turizmciler katıldı.

Yemekte konuşan KODER Başkanı Tacettin Özden, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi, TAV Hava Limanları Holding, Türsab Kuşadası BYK, Aydın Rehberler Odası ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği işbirliği ile İngiltere'den turizm profesyonellerini ağırlıyoruz. Acenteciler Londra Kültür Ataşeliği tarafından seçilerek davet edilmişlerdir. Kendilerine 4 gün boyunca bölgemizin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, konaklama tesisleri gezdirilip gösterilerek, ülkemizin zenginliklerinden haberdar olmaları sağlanacak. Ülkelerine döndüklerinde de ülkemizin zenginliklerini kendi ülkelerinde İngiltere halkı ile paylaşacaklar, satış ağları güçlenecek ve rezervasyonlar artacak. Bu bölgede zayıflayan İngiliz pazarının tekrar canlanması için Kuşadası bölgesi ve güzelliklerinin tanıtılması önemlidir. Kuşadası'nın tanıtılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(ZH-MB-Y)



19.05.2017 16:02:11 TSI

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