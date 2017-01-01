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19 Mayıs Trabzon'da etkinliklerle kutlandı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki törenin ardından Vali Yücel Yavuz Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuları makamda kabul ederek onlarla bir süre görüştü. Daha sonra etkinlikler 19 Mayıs Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama töreni ile devam etti.

Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz, Garnizon Komutanı Osman Akyıldız, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri ve mülki erken, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende daha sonra, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler yapıldı. Öğrencilerin yaptıkları gösteriler katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla izledi. Tören 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yavuz ve beraberindekiler tarafından verilmesiyle sona erdi.

(OK-ÖS-Y)



19.05.2017 16:08:26 TSI

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