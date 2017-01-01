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Safranbolu'da 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Safranbolu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan günün anlam ve önemini belirten yaptığı konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıl dönümü olduğunu söyleyerek, "Aziz Türk Milletinin tüm onur ve asaleti ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışın başlangıcıdır 19 Mayıs. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde, Atatürk'ün Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Samsun'da yakılan bu meşale ve TBMM'nin açılması ile birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bu günkü mevcudiyetimizi de o günlere borçluyuz. Sevgili gençler bu topraklar sizlere emanettir. Bu emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen sorumluluğunuz olmalıdır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve Başkan Aksoy'un öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Törene Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mesut İnam, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(AÇ-YE-Y)



19.05.2017 16:09:05 TSI

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