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DESKİ çocuklara suyun önemini anlatıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün gelecek nesillere suyun önemini aktarmak amacıyla başlattığı 'Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim' projesi Çameli ilçesinde devam etti.

DESKİ Genel Müdürlüğünün gelecek nesillere suyun önemini aktarmak için hayata geçirdiği 'Minik minik ellerim susuz büyümez düşlerim' projesi kapsamında Çivril, Sarayköy, Serinhisar, Baklan, Beyağaç, Babadağ, Tavas, Güney, Çal, Bekilli ve Kale ilçelerinin ardından Çameli ilçesinde sahne aldı.

Çameli Belediyesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Çameli Kaymakamı Onur Özaydın, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör, eğitimciler ve ilçede öğrenim gören ilkokul 1. sınıf öğrencileri katıldı.

Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim projesi ile suyun hayattaki önemi, su tasarrufu, "Damla" ile "Deniz" karakterlerinin yer aldığı tiyatro oyunu ve dans gösterileri ile öğrencilere anlatıldı. Etkinlikte ayrıca miniklere balon, rüzgar gülü, resim defteri ve tişört hediye edildi.

Çameli ile 12'inci ilçede gösterim yapan Minik Ellerim ekibinin bugüne kadar yaklaşık 4.800 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, 82 okulda 140 gösteri yaparak toplamda 8000 öğrenciye ulaştığı kaydedildi.

(İHA-Y)



19.05.2017 16:13:19 TSI

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