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Savaş: "Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz"

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:17
Savaş: "Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz"
Savaş: "Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz"

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Garanti Bankası Türkiye Tekerlekli Basketbol 1.Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu olan İskenderun Engelliler Basketbol kulübü sporcuları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı İskenderun hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.
12 takımlı ligde oynadıkları 22 karşılaşmanın 19'unu kazanarak şampiyon olan sporcuları kutlayan Başkan Savaş, "Hatay'a ilk kez yaşattığınız bu gurur için hepinizi tebrik ediyor, Süper Ligde başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz önem çerçevesinde sizlere olan desteğimizi imkanlarımız dahilinde sürdüreceğiz. Başta kulüp başkanı Anıl Abacı olmak üzere şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.
Şampiyonluk kupası ve kazanılan madalyalarla bir anı fotoğrafı çektiren Savaş, sporculara birer takım eşofman hediye etti.
(BGY-Y)

19.05.2017 16:17:09 TSI
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