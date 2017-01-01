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19 Mayıs bayramını salsa yaparak geçirdiler



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi' nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ziyaretçilerini Salsa Dansı ve Paten gösterisiyle karşıladı.

Yıl boyunca alışverişi eğlence ile birleştiren ve birbirinden renkli etkinliklere imza atan 67 Burda AVM 19 Mayıs'da da ziyaretçilerini unutmadı. 67 Burda AVM giriş katında Latino De Diamante grubu tarafından gerçekleştirilen Salsa gösterisiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Salsa Gösterisinin yanı sıra Zonguldak Extreme kulübü tarafından paten gösterisi sahne aldı. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler büyük beğeni aldı.

(SÖ-SÖ-Y)



19.05.2017 16:18:02 TSI

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