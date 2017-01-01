Öğrenciler okul duvarlarına masal kahramanlarını çizdi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Malazgirt Anaokulu bahçe duvarlarına öğrenciler tarafından masal kahramanları çizildi.
Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle Malazgirt Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla Malazgirt Anaokulu bahçe duvarlarını boyadılar. Bahçe duvarlarını boyayan öğrenciler daha sonra duvara masal kahramanlarının resimlerini çizdi.
Okul bahçe duvarının boyanması ve çizilen resimlerle okula farklı bir görsel güzelliğin yansıtıldığını dile getiren Malazgirt Anaokulu Müdürü Mikail Çelik, boyamada emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini dile getirdi.
(CK-SD-Y)
19.05.2017 16:19:01 TSI
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