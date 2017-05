YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum Gençlik Platformu'ndan Vali Azizoğlu'na ziyaret

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un en kapsamlı gençlik yapılanması olan Erzurum Gençlik Platformu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret ederek, önemli konularda istişarede bulundular.

Erzurum'da çok sayda gençlik yapılanmasını tek bir çatı altında toplayan Erzurum Gençlik Platformu (EGP), Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Erzurum gençli hakkında istişarelerde bulunuldu.

Vali Azizoğlu ile gerçekleşen buluşmayı anlatan EGP Başkanı Yakup Kürşat Aras, ziyaretin çok verimli geçtiğini söyledi. Vali Azizoğlu'nun gençlere karşı hassasiyetinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Aras, ziyaret kapsamında Erzurum gençliği ile ilgili kültür, sosyal ve eğitim konularının yanı sıra gençliğin istihdamı ve Erzurum'un geleceğinde alacağı rolün konuşulduğunu söyledi. Vali Azizoğlu'nun gençlerle ilgili düşüncelerinin çok anlamlı ve dikkate şayan olduğunu belirten Aras, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Erzurum'un her alanda daha güçlü olması için önemli konularda istişarelerde bulunduk. Vali Bey'in gençlere verdiği değeri yerinde de görmüş olduk. Çok anlamlı bir buluşma oldu. Bizlere karşı gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Valimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Erzurum gençliği hakkında değerlendirmelerde de bulunan EGP Başkanı Aras, Erzurum'un çok ciddi bir genç nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Her gencin yeni dünya düzeninde kendine yer bulması ve Erzurum ile ülke ekonomisine, sanatına, kültürüne katkı sağlaması için EGP'nin öncü bir kuruluş olacağını kaydeden Aras, "Bu gençlik, ne kadar güçlü ve cesaretli olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermişti. Hainlerin ortaya çıkmasının ardından özellikle Erzurum gençliği meydanlara akın etmişlerdi. İşte o zaman bu gençlik, neler başarabileceğini göstermişti. EGP olarak, gençliğin ekonomiye, sanata, kültüre katkı sağlaması için her konuda çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tüm gençlere kapımız sonuna kadar açıktır. Danışmak istedikleri konuları rahatlıkla gelip konuşabilirler. Çünkü biz gençlerimize yardım etmek için kurulmuş bir yapılanmayız." diye konuştu.

ORTAKLIK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEĞİZ

Erzurum'da turizm, tarım ve hayvancılık, hizmet ve bilişim sektörlerinin ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Yakup Kürşat Aras, hükümetin bu sektörlerle ilgili gençleri teşvik ettirici desteklemeleri olduğunu ifade etti. Bu desteklemelerin gençlere ulaştırılmasında ve anlatılmasında da rol alacaklarını vurgulayan Aras, "Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Genç Çiftçilere Hibe Projesi" gibi anlamlı ve etkili projeleri bulunmaktadır. Özellikle girişimci gençler için birçok kurum, büyük desteklemelerde bulunuyor. Erzurum'un da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı'nda girişimci gençlerinde bulunmasını umut ediyor ve bu konuda gerekli adımların atılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Erzurum'da zayıf bir durumda olan 'ortaklık kültürünü' gençlere aşılamak ve güven duygusunu oluşturmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Zaten Erzurum'da onlarca gençlik harekatının bir araya gelerek oluşturduğu Erzurum Gençlik Platformu da bu ortaklık kültürünün bir yansımasıdır. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" düşüncesiyle Erzurum'u kalkındırmak için herkesin taşın altına elini sokmasın sağlayacak çalışmalar ve girişimler yapacağız. Bu anlamda bizlere destek olan ve güvenen herkese, yönetim kurulu üyelerimize ve aktif üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

19.05.2017

