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19 Mayıs Bartın'da coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, jimnastik, eskrim, tekvando gibi spor gösterileriyle son buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali özdemir yaptı. Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili gençler; Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamamı gerekir. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güveliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Ay yıldızlığı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz gelen saldırılara karşı cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelere cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor ve tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum."



Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Törende Bartın Gençlik Merkezi Bartın ve Ege yöresine ait halk oyunları gösterileri ile jimnastik, taekwondo, eskirimden ve mücadele sporlarından oluşan spor gösterileri gerçekleştirildi. İl genelinde düzenlenen spor, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören son buldu.

Törene; Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bozkurt, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Baro başkanı Ferhat Parlatır, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Ak Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Manav, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu, MHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

(AY-OA-Y)



19.05.2017 16:23:45 TSI

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