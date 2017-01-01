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ÇEKO öğrenci kulübü 15 Temmuz şehitlerini unutmadı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde faaliyet gösteren öğrenci kulübü olan Çalışma Ekonomisi Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikimi etkinliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrenci kulübü olan Çalışma Ekonomisi Kulübü (ÇEKO) geçtiğimiz Çarşamba günü Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla 15 Temmuz Şehitleri anısına ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirdi. ÇEKO gençliği 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 şehit için 249 fidan dikti.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu ve Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu'nun da hazır bulunduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldıktan sonra ağaç dikimi yapıldı. Ağaç dikimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu konuşmasında, 15 Temmuz günü yaşanan kalkışmanın sonunda milli iradenin tecellisini ortaya koymak için birilerinin gözlerini kırpmadan canlarını verdiğini ifade etti. "Onlar bizim aziz şehitlerimiz. Biz her şeyi onlara borçluyuz." diyen Karcıoğlu, bu yönüyle yapılan etkinliğin önem arz ettiğini ifade etti. Faaliyete katılan gençlere seslenmeye devam eden Karcıoğlu, "Umuyorum siz gençler de onların yolundan giderek milli iradenin tecellisi için sağıyla, soluyla, liberaliyle vatanım diyerek içteki ve dıştaki hainlere fırsat vermeden yetişmenizi arzu ediyorum. Siz bu bilinçle hareket ettiğiniz sürece devletin en uygun yerlerindeki görevinizi layıkıyla bulacaksınız." diye konuştu. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Başkan Karcıoğlu, "Etkinliğin ortaya çıkarılmasında emeği geçen ÇEKO Kulübü başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bu fidanlarla beraber sizlerin umutları da yeşersin" dedi.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten ÇEKO Başkanı Tuğçe Kulaksız, "Bugün milli gururlarımız olan 15 Temmuz Şehitleri anısına Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Kulübü etkinliği adı altında fidanlarımızı diktik. Hem Şehitlerimizin anısını yaşatıp hem de hayırlı bir iş yaptığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu etkinlikte emeği geçen, bize yardımcı olan dekanımız, bölüm başkanımız, bölüm hocalarımız, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Atatürk Üniversitesi çalışanları ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, böyle güzel ve manalı bir etkinlikte bulunmalarından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

249 demokrasi şehidi için 249 fidan dikimini gerçekleştiren öğrenciler, şehitlere duydukları minnet duyguları ile birlikte ağaç dikme faaliyete katılımdan dolayı hissettikleri olumlu duyguları ifade ettiler.

(ERZ-AT-Y)



19.05.2017 16:25:16 TSI

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