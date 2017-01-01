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Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Kutlamalar Atatürk Spor Salonu'ndaki öğrenci gösterilerinin Törene sunma törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(MMY-BÖ)



19.05.2017 16:30:23 TSI

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