ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:30
Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları
Çorum'da 19 Mayıs kutlamaları

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Kutlamalar Atatürk Spor Salonu'ndaki öğrenci gösterilerinin Törene sunma törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
(MMY-BÖ)

19.05.2017 16:30:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kargı'da 19 Mayıs Kutlamaları
YEREL

KARGI'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
Sungurlu'da 19 Mayıs Coşkusu
YEREL

SUNGURLU'DA 19 MAYIS COŞKUSU
Kaymakamlığı voleybol turnuvası tamamlandı
YEREL

KAYMAKAMLIĞI VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI
Çorum'da e-ticaret eğitimi yapılacak
YEREL

ÇORUM'DA E-TİCARET EĞİTİMİ YAPILACAK
Osmancık Organize Sanayi Bölgesi ihale ediliyor
YEREL

OSMANCIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE EDİLİYOR
Akdaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
YEREL

AKDAŞ, ÖĞRENCİLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Şoförler Odası'ndan kan bağışına destek
YEREL

ŞOFÖRLER ODASI'NDAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Hitit Köyü için imzalar atıldı
YEREL

HİTİT KÖYÜ İÇİN İMZALAR ATILDI
Ticaret Borsası'ndan 19 Mayıs mesajı
YEREL

TİCARET BORSASI'NDAN 19 MAYIS MESAJI
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...