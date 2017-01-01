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Süleymanpaşa Gençlik Kampı kapılarını açtı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Kampı, Kumbağ Mutlukent Mesire Alanında kapılarını gençler için açtı.

19-21 Mayıs tarihleri arasında 3 gün sürecek gençlik kampının açılışına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kamp alanını gezerek kamp süresince yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı. Kampın açılışının da gerçekleştirildiği etkinlikte Süleymanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mutlu Çınar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da gençlere seslendi.

Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın öneminin vurgulayarak başlayan Başkan Eşkinat, gençlere kamp süresince insan ilişkilerini geliştirip iletişimlerini güçlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eşkinat, "Sizler bizim yarınımız, geleceğimiz gençlerimizsiniz. Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz Süleymanpaşa Gençlik Kampı'nda sizleri görmekten dolayı mutluluk duydum. Kamp süresince doğa ile iç içe birçok etkinlik gerçekleştirecek, unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Çoğunuz birbirini tanımıyor. Her kesimden farklı görüşte gençlerimiz var burada. Sizlere tavsiyem kamp süresince birbirinizle sürekli konuşmanız. Konuşun, fikirlerinizi paylaşın, birbirinizi dinleyin, iletişim kurmaktan çekinmeyin. Çünkü maalesef toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri iletişim kuramaması. Farklı görüşlere kapalı olması. Bunu da aşacak kesim tabi ki siz gençlersiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Eşkinat konuşmasının ardından gençlerle "Daha İyi Bir Süleymanpaşa İçin Genç Fikirler" adı altında düzenlenen ilk etkinliğe de dahil olurken, katılımcıların şehrin sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikirlerini dinleyip merak edilenleri gençlerle paylaştı.

(YG-MK-Y)



19.05.2017 16:38:38 TSI

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